Der deutsche Privatbankenverband fordert eine Eingliederung von digitalem Geld in die staatliche Ordnung. Andernfalls drohten Chaos und Instabilität.

Digitales Geld muss sich einem Thesenpapier des deutschen Privatbankenverbandes BdB zufolge in die staatliche Ordnung einfügen. "Alles andere würde im Ergebnis auf Chaos und Instabilität hinauslaufen", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Dokument. Programmierbares Digitalgeld wurde darin als "Innovation mit bedeutendem Potenzial" eingestuft.

Es müsse nun eine europaweite Zahlungsverkehrsplattform geschaffen werden. Der Gesetzgeber müsse dann im Wettbewerbsrecht Voraussetzungen schaffen, um pan-europäische Lösungen im Zahlungsverkehr möglich zu machen. "Die ...

