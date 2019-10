Erfurt (ots) - Das "KiKA-Baumhaus" begrüßt am 2. November um 18:47 Uhr erstmals einen neuen Handpuppen-Charakter, der speziell für das Vorabendformat entwickelt wurde. Mit der liebenswert-tollpatschigen Fledermaus Fidi wird eine Identifikationsfigur geschaffen, die an die Entwicklungsphase und den Erfahrungsschatz von Vorschüler*innen anknüpft.Fledermaus Fidi landet durch einen Zufall im KiKA-Baumhaus. Tollpatschig wie sie ist, hat sie sich wieder einmal verflogen und Juri staunt nicht schlecht über seinen ungewöhnlichen Gast, denn tatsächlich sind Fledermäuse ja nachtaktive Tiere. Fidi ist jedoch keine typische Vertreterin ihrer Art. Liebenswert-frech und mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet, besitzt Fidi ihren eigenen Kopf und Blick auf die Welt. Dabei wundert sie sich nicht selten über die eigenartigen Gewohnheiten der Menschen. Warum zum Beispiel benutzen diese Schlüssel, um ihr Zuhause abzuschließen? Und warum bekommen sie eigentlich kein Winterfell?Entworfen wurde Fidi von der Designerin Katrin Lahr, die bereits die komplette KiKANiNCHEN-Welt konzipiert hat. Unter der Regie von Christian Kapp hauchte ihr Puppenspielerin Iris Schleuss Leben ein. Den Machern ist es wichtig, das Wesen Fidis eng mit der Lebenswelt von Vorschüler*innen zu verknüpfen."Fidi findet für ihr unbekannte Dinge und Situationen stets eigene, fantasievolle Wörter und Erklärungen. Im 'KiKA-Baumhaus' darf sie all ihre liebenswerten Eigenarten ausleben", so Matthias Franzmann, Leiter der Redaktion Vorschule bei KiKA. "Voller Entdeckerdrang und Neugier auf die Welt ist sie eng an das kindliche Erleben angelehnt und hat damit das Potenzial, zum echten Liebhabe-Charakter zu werden."Zunächst sind mit Fledermaus Fidi 100 "Baumhaus"-Sendungen im Jahr geplant, die vor allem am Wochenende und an Feiertagen gezeigt werden. Auf erwachsene.kika.de gibt es Einblicke in die Entstehung von Fidi, ein Making-Of des "Baumhaus"-Drehs sowie Interviews mit Designerin Katrin Lahr, Puppenspielerin Iris Schleuss, Regisseur Christian Kapp und Moderator Juri Tetzlaff. Basteltipps für eine Papierhandpuppe und ein neues Fidi-Ausmalbild auf kikaninchen.de runden das Angebot ab.Alle Folgen vom "KiKA-Baumhaus" können auch auf kika.de und kikaninchen.de sowie im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App angeschaut werden.Registrierte Nutzer*innen der KiKA-Presselounge finden eine Ansichts-Folge mit Fledermaus Fidi im Bereich "Presse Plus". Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4418434