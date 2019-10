An den europäischen Börsen haben die Anleger ihr Pulver am Mittwoch trocken gehalten.Paris - An den europäischen Börsen haben die Anleger ihr Pulver am Mittwoch trocken gehalten. Das Abwarten vor dem US-Zinsentscheid wurde als Hauptgrund für das Zögern der Investoren angesehen. Der EuroStoxx 50 verlor 0,16 Prozent auf 3616,36 Punkte. Nach einem zu Wochenbeginn erreichten Hoch seit Februar 2018 hatte er am Vortag schon etwas nachgegeben. Auf Länderebene war das Bild am...

