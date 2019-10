Der Mercedes-Benz eCitaro sei "ein echter Europäer", teilte Daimler Anfang August mit. Nach zahlreichen Aufträgen deutscher Verkehrsbetriebe liefere man nun erstmals Exportaufträge des vollelektrischen Busses aus. Insgesamt 20 Einheiten des Fahrzeugs seien an renommierte Verkehrsbetriebe in Luxemburg, Norwegen und Schweden gegangen, hieß es. Dass es in Deutschland ebenfalls vorangeht mit der Elektromobilität im Personentransport, das macht eine aktuelle Mitteilung von Daimler deutlich. Bis zu 27 ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...