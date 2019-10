Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 89 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach einem schwächeren dritten Quartal hätten die Papiere des Brauereikonzerns deutlich korrigiert, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei nun etwas moderater, für Käufe sei es aber zu früh./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 09:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-10-30/12:27

ISIN: BE0974293251