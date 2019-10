2019 ist der israelische Cannabis-Markt verstärkt in den Fokus der Anleger und Unternehmen gerückt - ein Trend, den Investoren, die am Marihuana-Sektor interessiert sind, unbedingt im Auge behalten sollten. Wie kürzlich technical420 berichtete, hat zum Beispiel Snoop Dogg, bereits stark im Cannabis-Geschäft investiert, eine strategische Partnerschaft mit einem in Israel tätigen Unternehmen namens Seedo abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...