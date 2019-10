Der Bausoftwarehersteller RIB Software wächst weiter rasant. Im dritten Quartal profitierte das SDax -Unternehmen erneut von seinem starken Cloudgeschäft und verzeichnete einen Umsatzanstieg um 81,5 Prozent auf 59 Millionen Euro, wie RIB Software am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 17,1 Prozent auf 14,4 Millionen Euro. Allerdings sackte der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um fast 30 Prozent ab. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 4,3 Millionen Euro hängen, nachdem hier im Vorjahr noch 6 Millionen zu Buche gestanden hatten.

RIB Software investiert derzeit kräftig, um Kunden von fest installierten Programmen auf Software aus dem Internet umzustellen. Zudem hat das auf die Digitalisierung von Bauprozessen spezialisierte Unternehmen zuletzt einige kostspielige Zukäufe getätigt, Abschreibungen auf Kaufpreise belasteten stärker als vor einem Jahr. Die Vertriebs- und Marketingkosten stiegen ebenfalls stark an.

Am Kapitalmarkt sorgten die Nachrichten kaum für Bewegung. Die RIB Software-Aktie notierte am Mittag weitgehend unverändert bei zuletzt 23,38 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert der Papiere allerdings fast verdoppelt, in den zurückliegenden 12 Monaten steht immerhin ein Plus von rund 65 Prozent zu Buche. Im Jahr 2018 hatte sich das Papier schwach entwickelt.

Das Cloudgeschäft brummte auch im dritten Quartal weiter bei RIB Software. Die Stuttgarter stellen ihren Kunden zunehmend Angebote auf Plattformen im Internet bereit. Mittelfristig wollen sie ein führender Plattformanbieter in ihrer Branche werden. Bis zum Jahr 2022 will RIB Software jährlich im Schnitt um 30 bis 60 Prozent zulegen. Hierbei sieht sich das Unternehmen klar auf Kurs.

Seine erst kürzlich erhöhte Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte RIB Software in Anbetracht der gut laufenden Geschäfte. Demnach erwarten die Stuttgarter 2019 weiterhin einen Umsatz von 210 bis 225 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 46 bis 52 Millionen Euro.

Keine großen negativen Auswirkungen sieht RIB Software derweil mit Blick auf den Handelskrieg zwischen den USA und China. Denn die Softwareumsätze auf dem chinesischen Markt machten weniger als ein Prozent der Gesamterlöse aus, hieß es. Derzeit kommt RIB Software auf eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro, das Unternehmen hat laut eigenen Angaben weltweit über 1500 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten./eas/men/mis

