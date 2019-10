Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PSA angesichts von Fusionsgesprächen mit Fiat Chrysler auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit nur begrenztem wettbewerbsrechtlichem Gegenwind, sofern sich beiden Seiten einigen. Er schätzt die Synergien auf den ersten Blick auf 3 bis 5 Milliarden Euro und errechnete einen möglichen Wertzuwachs bei den fusionierten Unternehmen von 13 bis 18 Milliarden Euro./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 02:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-10-30/13:15

ISIN: FR0000121501