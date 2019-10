BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat die Initiative von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für ein europäisches Cloudnetzwerk begrüßt. "Wir arbeiten an zahlreichen EU-weiten Cloud-Computing-Initiativen und unterstützen die Idee engerer Kooperation", erklärte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Mittwoch gegenüber Dow Jones Newswires. Die Kommission teile das Ziel des Projektes Gaia-X, "Europas digitale Souveränität zu gewährleisten, indem gemeinsam sichere, vertrauenswürdige sowie verlässliche Cloud-Infrastrukturen und -Dienstleistungen gebaut werden, vollkommen".

Am Tag zuvor hatte Altmaier das Projekt auf dem Digitalgipfel in Dortmund vorgestellt, auch EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager war bei dem Spitzentreffen der Industrie zugegen. Mit dem Cloudnetzwerk will die Bundesregierung die Abhängigkeit europäischer Nutzer und Unternehmen von den großen US-Konzernen reduzieren und die Datensouveränität stärken. Zu den beteiligten deutschen Unternehmen gehören etwa SAP, die Deutsche Telekom, Siemens, Robert Bosch und die Deutsche Bank. Altmaier und Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire verkündeten eine Zusammenarbeit, um Partner und Unternehmen im Nachbarland, aber auch der Europäischen Kommission und weiteren EU-Staaten zu gewinnen.

Die Kommission erklärte, es brauche jetzt die richtigen Rahmenbedingungen, um so viele europäische Unterstützer von verschiedenen Mitgliedsstaaten einzubinden wie möglich. 2018 habe nur eines von vier Unternehmen in Europa Cloud-Leistungen genutzt, so die Sprecherin. Bislang wird der Markt hauptsächlich dominiert von Amazon mit Amazon Web Services (AWS) vor Microsoft (Azure) und Google (Google Cloud). "Das lässt viel ungenutztes Potenzial offen." Die Kommission freue sich, mit allen relevanten Akteuren eng zusammenzuarbeiten, um die Infrastrukturen zu bauen, die Europa im digitalen Zeitalter brauche. "Jedes dieser Projekte muss natürlich, wo erforderlich, das Wettbewerbsrecht und die Vergaberichtlinien der EU einhalten."

Bereits im Frühjahr 2020 soll die für die Cloud zuständige Organisation gegründet werden, etwa in Form einer Europäischen Genossenschaft (SCE). Für das zweite Quartal ist der erste technische Test geplant, Ende 2020 soll das System dann im Livebetrieb starten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2019 07:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.