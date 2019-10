Die staatliche Untersuchung der Yichuan Rural Commercial Bank wegen möglicher Korruption hatte bei den Bankkunden Panik ausgelöst.

Die Untersuchung einer Provinzbank durch staatliche Korruptionsbekämpfer löst neue Sorgen über den Zustand der kleineren Kreditinstitute in China aus. Gegen den Ex-Vorsitzenden der Yichuan Rural Commercial Bank in der zentralen Provinz Henan werde wegen "ernster Verstöße gegen Disziplin und Gesetz" ermittelt, teilten die Aufsichtsbehörden am Mittwoch mit.

Disziplinverstoß ist in der Volksrepublik eine gängige Umschreibung für Korruption. Der 53-Jährige ist auch Großaktionär der Bank, er war in diesem Monat von seinem Posten enthoben worden. Die Entwicklung hatte bei den Bankkunden Panik ausgelöst. Zahlreiche ...

