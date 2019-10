DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:57 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.032,50 -0,11% +20,63% Euro-Stoxx-50 3.615,13 -0,19% +20,45% Stoxx-50 3.282,97 +0,07% +18,95% DAX 12.911,27 -0,22% +22,28% FTSE 7.310,02 +0,05% +8,59% CAC 5.752,80 +0,22% +21,61% Nikkei-225 22.843,12 -0,57% +14,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,14 +10

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,61 55,54 +0,1% 0,07 +14,9% Brent/ICE 61,85 61,59 +0,4% 0,26 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.493,57 1.487,25 +0,4% +6,32 +16,5% Silber (Spot) 17,93 17,80 +0,8% +0,13 +15,7% Platin (Spot) 923,44 920,08 +0,4% +3,36 +15,9% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,3% -0,01 +1,4%

Die Ölpreise zeigen sich mit einer wenig veränderten Tendenz und erholen sich damit wieder von den Abgaben nach den wöchentlichen Daten des privaten American Petroleum Institute (API). Diese hatten einen Rückgang um 1,7 Millionen Barrel gezeigt, nachdem in der Vorwoche noch ein kräftiger Anstieg verzeichnet worden war. Nun werde mit Spannung auf die offiziellen US-Lagerdaten am Nachmittag gewartet, heißt es. Der Goldpreis erholt sich leicht von den Vortagesabgaben. Hier werde vor allem auf die Zuinsentscheidung der US-Notenbank gewartet, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street steht zur Wochenmitte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Mehrheitlich wird mit einer weiteren Senkung um 25 Basispunkte gerechnet - es wäre die dritte in diesem Jahr. Daneben steht vor allem der weitere Zinsausblick im Fokus, ob die Fed in diesem Jahr noch eine weitere Senkung vornehmen wird, um die US-Konjunktur zu stützen. Wie sich die US-Konjunktur im dritten Quartal geschlagen hat, darüber werden vor der Startglocke die BIP-Daten Auskunft geben. Daneben steht der ADP-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, der eine Indikation für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag liefern wird. Daneben tobt die Berichtssaison weiter. Mit Spannung wird dabei vor allem auf die nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von Apple und Facebook geschaut. Die Mattel-Aktie dürfte mit einem kräftigen Plus in den Handel starten. Der Spielzeughersteller hatte mehr verdient als erwartet. Zu verdanken war dies einerseits Kostensenkungen, andererseits verkauften sich die Produkte des Konzerns im Quartal sehr gut. Positiv wurde auch aufgenommen, dass Mattel Betrugsvorwürfe eines sogenannten Whistleblowers weitgehend ausräumen konnte, auch wenn die Zahlen zweier Quartale des Jahres 2017 neu ausgewiesen werden müssen. Mit Abschlägen werden dagegen Electronic Arts und Advanced Micro Devices (AMD) erwartet. Electronic Arts hat zwar den Ausblick angehoben, doch hatten einige Analysten hier mehr erwartet. Mit Enttäuschung wurden auch die Zahlen von AMD aufgenommen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +100.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen 13:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +2,4% gg Vq 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,75% bis 2,00%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank halten sich die Investoren zurück. Während die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte liefert, handeln die europäischen Aktienmärkte leicht im Minus. Im DAX hat die Deutsche Bank mit den Geschäftszahlen einmal mehr enttäuscht, Aktionäre schicken die Aktie 6 Prozent ins Minus. Aber auch M&A-Fantasie blüht auf, einmal mehr stehen im Autosektor Fiat Chrysler und Peugeot im Fokus. Fiat Chrysler verhandelt mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group über einen möglichen Zusammenschluss. Die Aktie von Fiat Chrysler springt über 9 Prozent nach oben, Peugeot um 6,3 Prozent. Leidtragender sind allerdings Renault, die nun wohl nicht als Fusionskandidat in Frage kommen. Entsprechend fallen die Aktien um 4,2 Prozent. Die Citigroup bewertet die Geschäftszahlen von Volkswagen (plus 1.2 Prozent) für das dritte Quartal trotz einiger Einmaleffekte positiv. Die Credit Suisse hat die Erwartungen übertroffen. Allerdings drücken hier Gewinnmitnahmen. In Großbritannien legen Standard Chartered nach starken Zahlen dagegen um knapp 3 Prozent zu. Kräftig nach oben um 7 Prozent schießen L'Oreal nach guten Ergebnissen für das dritte Quartal. Besonders kräftige Kurssprünge nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen gibt es bei Nebenwerten wie Fuchs Petrolub, die um 11 Prozent anspringen. Beim Getränkemaschinenbauer Krones geht es 8 Prozent nach oben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.01 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1114 +0,01% 1,1115 1,1116 -3,1% EUR/JPY 120,97 -0,01% 120,98 120,99 -3,8% EUR/CHF 1,1029 -0,17% 1,1038 1,1047 -2,0% EUR/GBP 0,8617 -0,24% 0,8632 0,8619 -4,3% USD/JPY 108,83 -0,04% 108,85 108,84 -0,7% GBP/USD 1,2895 +0,24% 1,2876 1,2896 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,0549 -0,15% 7,0610 7,0653 +2,7% Bitcoin BTC/USD 9.097,26 -3,75% 9.229,80 9.352,26 +144,6%

Auch am Devisenmarkt sind die Blicke auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Eine erneute Zinssenkung ist hier fast vollständig eingepreist. Viel wichtiger sei daher, ob es sich um eine Senkung mit einem falkenhaften Unterton handeln werde, so die Commerzbank. Angesichts einer Wirtschaft in Vollbeschäftigung sei es schwierig, weitere Zinssenkungen argumentativ zu untermauern. Die Erwartungen für einen Schritt im Dezember fielen daher nur noch gering aus. Andernfalls griffe allmählich der Gedanke am Markt um sich, dass es sich eben doch um einen regelrechten Zinssenkungszyklus der Fed handele. Signalisiere die Fed, dass nach der Zinssenkung nichts mehr oder erst einmal eine Pause komme, dürfte der Dollar leicht zulegen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Negative Vorzeichen haben zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank hielten sich die Anleger zurück. Dazu kamen Zweifel an einer baldigen Beilegung des Handelsstreits USA/China. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass der geplante "Phase-1-Vertrag", der eigentlich im kommenden Monat auf dem Asien-Pazifik-Gipfel unterzeichnet werden sollte, möglicherweise nicht rechtzeitig fertig wird. China hat im Gegenzug den USA Schikane vorgeworfen, weil chinesische Telekomausrüster in den USA nicht tätig werden sollen. Ansonsten galt das Interesse der Bilanzsaison. Die Aktie von Standard Chartered legte an der Börse in Hongkong um 2,5 Prozent zu, nachdem die Bank überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Gar nicht gut kamen die Zahlen von BYD an, die Aktie fiel um 5,8 Prozent. Der Autohersteller hat im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Drittquartalszahlen von Guangzhou Automobile fielen ebenfalls enttäuschend aus, was die Aktie um 5,5 Prozent drückte.

+++++ CREDIT +++++

Auf vorsichtigen Entspannungskurs sind am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen gegangen. Die CDS-Prämien tendieren insgesamt aber uneinheitlich, da mit der US-Zinsentscheidung das wichtigste Ereignis des Tages noch aussteht. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht, wichtiger sei der Ausblick der US-Notenbanker. Darüber hinaus gehen die Analysten von Bank of America-Merill Lynch davon aus, dass die Credit Spreads bis Jahresende noch weiter zusammenlaufen könnten, da die EZB am Mittwoch mit ihren quantitativen Lockerung und Wertpapierkäufen an den Markt zurückkehrt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bayer: Zahl der Glyphosat-Klagen steigt sprunghaft

Die Zahl der gegen Bayer gerichteten Glyphosat-Klagen in den USA ist zuletzt sprunghaft angestiegen. Dem Pharma- und Agrarkonzern liegen 42.700 anhängige Verfahren per 11. Oktober vor. Im Juli hatte Bayer noch 18.400 gemeldet. Vom zuletzt sprunghaften Anstieg der Glyphosat-Klagen in den USA können nach Darstellung des Bayer-Chefs keine Rückschlüsse auf die Höhe eines möglichen außergerichtlichen Vergleichs gezogen werden. "Die Zahl der Klagen ist nicht indikativ für Höhe von Vergleichszahlungen", sagte Werner Baumann in einer Telefonpressekonferenz. Ebensowenig sage die Zahl der Klagen etwas darüber aus, ob sie begründet seien.

Commerzbank: Angebotsfrist für Comdirect bis zum 6. Dezember

Die Commerzbank will die für die Komplettübernahme der Tochter Comdirect notwendigen Anteile bis Nikolaus einsammeln. Die Aktionäre der Comdirect können ihre Aktien bis zum 6. Dezember andienen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Übernahmeangebot. Die Mindestannahmequote liegt bei 90 Prozent.

Deutsche Bank drückt Belegschaft auf unter 90.000 Mitarbeiter

Die Deutsche Bank kommt mit dem Personalabbau im Zuge ihrer Neuausrichtung voran. Wie das Institut im Rahmen seines Berichts für das dritte Quartal mitteilte, sank die Mitarbeiterzahl erstmals seit der Übernahme der Postbank auf unter 90.000. Per Ende September beschäftigte die Bank 89.958 Vollzeitkräfte, Ende Juni waren es noch 90.866. Der im Juli angekündigte Umbau sieht vor, die Belegschaft bis 2022 auf rund 74.000 Vollzeitkräfte zu reduzieren.

Volkswagen steigert Gewinn deutlich und bekräftigt Margenausblick

Volkswagen hat in den ersten neun Monaten bei steigendem Umsatz mehr verdient und den Ausblick für die Erlöse und die operative Rendite trotz des schwachen Branchenumfelds bekräftigt. "Der Volkswagen Konzern behauptet sich gut in einem herausfordernden Marktumfeld", sagte VW-Finanzvorstand Frank Witter laut Mitteilung. Der Wolfsburger Konzern profitierte besonders von seiner Kernmarke, bei der Kostensenkungen und steigende Verkäufe von SUVs den Gewinn stützen.

Dic Asset profitiert von GEG-Zukauf - Prognose erhöht

Die Dic Asset AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres unter anderem aufgrund der Integration der GEG mehr verdient und erneut die Jahresprognose angehoben.

Drägerwerk erhöht Umsatzprognose und macht Gewinn im Quartal

Drägerwerk ist im dritten Quartal operativ und nach Steuern dank Restrukturierungsmaßnahmen in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach der Belebung von Auftragseingang und Umsatz im dritten Quartal hebt das Lübecker Unternehmen für Medizin- und Sicherheitstechnik die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

Grenke setzt Wachstum fort und bestätigt Gewinnprognose

Der Leasingspezialist Grenke hat im Neunmonatszeitraum dank eines starken Neugeschäfts mehr verdient. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose für den Konzerngewinn in einer Spanne zwischen 138 und 148 Millionen Euro.

Fuchs Petrolub verzeichnet deutlichen Ergebnis- und Gewinnrückgang

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat in den ersten neun Monaten deutlich weniger verdient. Geprägt wurde das Ergebnis von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld vor allem aufgrund der anhaltenden Krise in der Automobilindustrie und einem Anstieg der Kosten aufgrund eines Investitionsprogramms. Der Vorstand geht für das Gesamtjahr weiter von einem deutlichen Ergebnisrückgang aus.

Klöckner rutscht im dritten Quartal in Verlustzone

Klöckner ist im dritten Quartal operativ vor Zinsen und Steuern und unter dem Strich bei sinkenden Umsätzen in die Verlustzone gerutscht. Begründet lag dies laut Unternehmen in den niedrigen Stahlpreisen und einer schwachen Nachfrage.

Krones' Ertragskraft bleibt trotz Umsatzwachstums unter Druck

Belastet von höheren Kosten hat Krones im dritten Quartal trotz deutlich steigender Umsätze einen erheblichen Margen- und Gewinneinbruch verzeichnet. Anders als in den drei Monaten zuvor rutschte der Hersteller von Abfüllanlagen dabei aber nicht in die roten Zahlen.

Credit Suisse verdoppelt Nettogewinn

Credit Suisse hat im dritten Quartal dank höherer Erträge und Kostensenkungen den Nettogewinn mehr als verdoppelt. Für das Schlussquartal rechnet die Schweizer Bank aufgrund der Feiertage aber auch der makroökonomischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Handelsstreit zwischen den USA und China sowie dem Brexit mit Zurückhaltung bei Investitionen, die sich 2020 und 2021 fortsetzen dürften. Im Quartal stieg der Nettogewinn auf 881 Millionen Schweizer Franken, von 424 Millionen im Vorjahresquartal.

Erste Group steigert Gewinn und bestätigt Prognose

Die Erste Group hat im dritten Quartal dank Ertragssteigerungen und Kostensenkungen operativ und unter dem Strich mehr verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die österreichische Bank. Demnach soll die bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROTE) unverändert über 11 Prozent betragen.

Fiat Chrysler bestätigt Fusionsgespräche mit Peugeot

Fiat Chrysler hat Gespräche mit der französischen PSA-Gruppe über eine mögliche Fusion der beiden Autokonzerne bestätigt. Die Verhandlungen seien im Gange mit dem Ziel, eine führende Mobilitätsgruppe zu schaffen, teilte beide Unternehmen am Mittwoch mit. Weitere Details seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinzuzufügen.

OMV steigert Gewinn in 3Q deutlich - Upstream-Prognose gesenkt

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im dritten Quartal mehr verdient. Der Produktions-Ausblick im Upstream-Geschäft wurde jedoch leicht gesenkt.

GE macht erneut Milliardenverlust - Cashflow-Ausblick erhöht

Der Industriekonzern General Electric (GE) hat seinen Verlust im dritten Quartal erheblich eingegrenzt. Allerdings stand unter dem Strich wegen Belastungen aus der laufenden Restrukturierung immer noch ein Fehlbetrag von 9,5 Milliarden US-Dollar. Im Kerngeschäft verdiente GE unterdessen Geld und erhöhte seinen Cashflow-Ausblick für das laufende Jahr.

