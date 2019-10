Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rio Tinto vor einem Kapitalmarkttag auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Analyst Tyler Broda rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit vorsichtigen Signalen für die mittelfristige Entwicklung bei Eisenerz. Sie könnte die Aussichten für den Bergbaukonzern eintrüben./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 05:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 05:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-10-30/13:42

ISIN: GB0007188757