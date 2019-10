Ob Fußballmanagement per App oder ein virtuelles Kraftwerk für die Energiewende: Die vier Gewinner des Digital Champions Awards zeigen, wie neue Technologien zu individuellen Erfolgsgeschichten kombiniert werden können.

Digitale Prozesse: Bayer Leverkusen Die Organisation eines Fußballspiels erfordert Tausende Mails und Anrufe. Das ersetzt der Verein durch eine einzige App.

Fußball ist eine Mannschaftssportart - das gilt nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Wenn etwa der rheinische Club Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga oder der Champions League antritt, arbeiten mehr als 1200 Menschen im Hintergrund. Die Menschen, die sich um Sicherheit, Catering oder die Betreuung prominenter Gäste kümmern, koordinierten sich in Leverkusen bislang auf Zuruf oder über WhatsApp-Gruppen. Eine eigene Orga-App sorgt nun dafür, dass Absprachen und Änderungen an hektischen Spieltagen schneller die richtigen Leute erreichen.

Wie sehr das die Arbeit erleichtert, zeigte sich etwa vor Kurzem, als sich an einem Spieltag ein Papierkorb in einer Toilette entzündete. Die Feuerwehr hatte den kleinen Brand rasch unter Kontrolle, über die App konnte der Veranstaltungsleiter die Informationen direkt an alle Unterstützer weitergeben - ohne dass ständig besorgte Helfern anriefen und um Anweisungen baten. "Information, Kommunikation und verantwortungsvolles Handeln sind in der Organisation unserer Spiele entscheidend", sagt Simon Pallmann, Direktor für das operative Geschäft bei dem Bundesligisten. Die Mitarbeiter sehen dabei nur die Nachrichten und Checklisten, die für ihre Aufgaben wichtig sind. So erfährt der Imbissmitarbeiter etwa nicht, wenn ein Stargast mit besonderem Schutz in die Stadiongarage einfährt - und die App der Sicherheitsleute bleibt stumm, wenn mal die Ketchupnachfuhr stockt. Für die meisten gewohnten Abläufe sind dabei Checklisten in der App hinterlegt. Tragen die VIP-Betreuer ihr Namensschild? Sind die Treppenräume und Gänge frei, bevor die Gäste das Stadion betreten? Das Programm steigert so die Übersicht. Und erleichtert gleichzeitig die Dokumentation. Entdeckt etwa ein Unterstützer irgendwo im Stadion einen Schaden, kann er ein Foto davon über die App direkt an die zuständigen Techniker senden.

Bei den Mitarbeitern kommt der digitale Helfer gut an. "Wir haben erfreulicherweise niemanden zur Nutzung überreden müssen", erzählt Pallmann. Weil das Personal in manchen Bereichen häufig wechselt, legte der Verein viel Wert auf eine einfache Benutzerführung. Man komme ohne eine umfangreiche Bedienungsanleitung aus, betont Pallmann.

Im Veranstaltungsalltag hat sich die App bereits bewährt. Derzeit ist die Bayer-04-IT dabei, das Programm nach und nach um weitere Funktionen zu ergänzen. Mittlerweile lassen sich bereits 600 Displays im Stadion über die App ansteuern. In Zukunft könnte sogar eine künstliche Intelligenz im Stadion mitspielen - um den Gästebetreuern die optimale Lenkung des Publikums anzuzeigen.

Digitale Produkte: Next Kraftwerke Um stabil Strom zu gewinnen, muss die Erzeugung erneuerbarer Energien zusammengeschaltet werden. Dafür hat das Start-up die Lösung.

Der Schwarm ...

