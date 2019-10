Kopenhagen, 30. Oktober (WNM) - Die dänische Energiebehörde teilte am Mittwoch mit, dass sie die geplante Route für Nord Stream 2 genehmigt hat. Damit kann der Bau wie geplant vorangehen. Dänemark hatte die Route auf ihre Umweltverträglichkeit und wegen Sicherheitsfragen mehrere Monate lang geprüft. Die Energieagentur schreibt in ihrer Pressemitteilung: Die dänische Energieagentur hat der Nord Stream 2 AG die Genehmigung erteilt, einen Teil der Nord Stream 2-Erdgaspipelines auf dem dänischen Festlandsockel südöstlich von Bornholm in der Ostsee zu errichten. Die Genehmigung wird gemäß dem Gesetz ...

