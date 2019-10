Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die spanische Großbank habe zwar solide genug abgeschnitten, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Eine bessere Kostenkontrolle habe dazu beigetragen, die schwächere Entwicklung bei den Nettozinseinnahmen und der Risikovorsorge wettzumachen. Dennoch liege er mit seinen Schätzungen für die Gewinnkennziffern im Jahr 2020 unter den Markterwartungen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 03:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 03:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

