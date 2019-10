Das Stadt-Land-Gefälle bei der Versorgung mit schnellem Internet geht auch in die Gebührenordnung für die 5G-Campusnetze ein. Landwirte bekommen Frequenzen preiswerter.

Bundesinfrastrukturminister Andreas Scheuer kündigte auf dem Digital-Gipfel in Dortmund bereits eine "sehr mittelstandsfreudige Lösung" an. Und auch die Kanzlerin Angela Merkel versprach auf der gleichen Veranstaltung in Dortmund, dass die Kosten für den Bau eigener 5G-Netze "mittelstandsfreudig" sein werden. Darauf hat sich das Bundeskabinett nach langem Tauziehen verständigt. Zu Ende geht damit ein seit Wochen anhaltender Streit mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der im Interesse der Deutschen Telekom fünf Mal höhere Gebühren durchsetzen ...

