Der Automobilkonzern Fiat Chrysler (FCA), der mit dem französischem Opel-Mutterkonzern PSA Gespräche über einen Zusammenschluss führt, ist nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer in einer schwierigen Lage. Diese dränge ihn zur Eile, sagte Dudenhöffer der Deutschen Presse-Agentur. "FCA hat keine Zeit, sie sind in einer sehr schwierigen Lage, weil sie keine Elektrofahrzeuge und nur alte Technologien haben. Sie brauchen dringend und schnell einen Partner", so Dudenhöffer.

Das im Juni gescheiterte Zusammengehen mit Renault -Nissan wäre für FCA die bessere Lösung gewesen, sagte der Experte weiter. Nissan sei in den USA stark und habe auch in China bessere Verkäufe. Das Produktportfolio von Renault-Nissan-FCA wäre stärker als das von PSA-FCA. Da diese Lösung aber nicht zustande gekommen sei, mache nun der PSA-Deal Sinn./alv/DP/nas

ISIN JP3672400003 FR0000131906 FR0000121501 NL0010877643

AXC0231 2019-10-30/13:58