Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Oktober 125.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Oktober ihren Personalbestand stärker als erwartet aufgestockt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 125.000 Stellen. Analysten hatten nur ein Plus von 100.000 Jobs vorausgesagt. Der Zuwachs für den Vormonat wurde allerdings kräftig nach unten revidiert: Im September waren unter dem Strich nur 93.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 42.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Wirtschaftsstimmung im Euroraum auf Sechsjahrestief

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober etwas schwächer als erwartet entwickelt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Esi) fiel auf 100,8 (September: 101,7) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit sechs Jahren Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang auf 101,2 Zähler gerechnet.

Mehr Arbeitslose in Deutschland wegen schwacher Konjunktur

In Deutschland haben sich im Oktober aufgrund der schwächeren Konjunktur etwas mehr Menschen arbeitslos gemeldet als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber September um 6.000 Personen. Dieser Anstieg ging laut BA allein auf die Entwicklung im Bereich der Arbeitslosenversicherung aufgrund der konjunkturellen Eintrübung zurück. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Oktober eine Zunahme der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um 3.000 erwartet.

Inflation in deutschen Bundesländern sinkt

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Oktober offenbar wie erwartet leicht zurückgegangen. Wie aus den Veröffentlichungen von fünf Statistischen Landesämtern hervorgeht, sank die Jahresrate des Verbraucherpreisindex in vier Ländern um mindestens 0,1 Prozentpunkt (Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg) und blieb in zwei Ländern unverändert (Hessen und Sachsen).

DIW erwartet Stagnation in Deutschland im 4. Quartal

Für die Konjunkturentwicklung besteht nach neuen Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) "die Hoffnung auf eine Ende der Talfahrt". Zwar dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 0,2 Prozent gesunken sein. "Im laufenden vierten Quartal wird es aber wohl zumindest nicht weiter bergab gehen", erklärten die Ökonomen. "Die Wirtschaftsleistung dürfte dann in etwa stagnieren." Das Konjunkturbarometer des Instituts sei im Oktober im Vergleich leicht gestiegen und liege nun bei gut 90 Punkten.

Inflationsdruck in Spanien etwas niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Oktober entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wie im Vormonat mit einer Jahresrate von 0,2 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 0,3 Prozent prognostiziert. Spaniens HVPI-Daten sind vor dem Hintergrund der am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten für den Euroraum interessant.

Spiegel: Heizkosten steigen um bis zu 6 Prozent

Mieter und Eigentümer mit Gas- oder Fernwärmeheizung müssen in diesem Jahr mit steigenden Heizkosten rechnen. Für Haushalte mit Gasheizung beträgt die Steigerung abhängig von der Effizienz des Kessels und der Isolation des Gebäudes bis zu 5 Prozent, wie der Spiegel unter Berufung auf den jährlichen Heizspiegel berichtete. Fernwärmekunden können demnach eine bis zu 6 Prozent höhere Rechnung bekommen.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 0,592 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 0,592 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von neun Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,198 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 45,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 45,5 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 35,8 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,11 (zuvor: 2,33) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Künftige EZB-Chefin Lagarde ermahnt Deutschland zu Investitionen

Die künftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat Deutschland zu Investitionen ermahnt. Deutschland und andere Länder mit Haushaltsüberschüssen hätten "nicht die nötigen Anstrengungen unternommen", um ihr schwaches Wachstum anzukurbeln, sagte die Französin am Mittwoch dem Radiosender RTL in Paris. Sie reagierte damit auf die Warnungen deutscher Wirtschaftsinstitute vor einer Rezession.

Banken fordern digitalen Euro auf Basis europaweiter Plattform

Die privaten Banken in Deutschland haben einen "digitalen Euro" für Wirtschaftstransaktionen gefordert, für den eine "gemeinsame europaweite Zahlungsverkehrsplattform" entstehen und ein einheitlicher rechtlicher und regulatorischer Rahmen geschaffen werden müsse. "Eine stabile Währung ist die Grundlage eines jeden Wirtschaftssystems, sie zu gewährleisten ein Kernelement staatlicher Souveränität", erklärte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) in einem Positionspapier.

Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohter Menschen kaum verändert

In Deutschland hat sich die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen kaum verändert. Im Jahr 2018 waren 15,3 Millionen Menschen oder 18,7 Prozent der Bevölkerung betroffen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit gab es kaum eine Veränderung zum Vorjahr mit 15,5 Millionen Menschen oder 19,0 Prozent der Bevölkerung.

Thüringens rot-rot-grüne Koalition fordert von CDU und FDP Flexibilität

Angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen hat die bisherige rot-rot-grüne Koalition CDU und FDP aufgefordert, neue Wege bei der Zusammenarbeit zu suchen. "Es darf bei CDU und FDP keine Verweigerungshaltung geben", sagte Grünen-Spitzenkandidatin Anja Siegesmund am Montag nach einem Treffen mit den spitzen von Linken und SPD in Erfurt.

Klingbeil: Kandidaten der SPD-Stichwahl müssen klar Position zur GroKo beziehen

Die Kandidaten für den SPD-Vorsitz müssen nach Auffassung von Generalsekretär Lars Klingbeil ihre Haltung zur großen Koalition klar machen. "Beide Bewerberteams werden sich in den kommenden Wochen deutlich positionieren müssen", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Das gilt nicht nur für die Frage, wie es mit der großen Koalition weitergeht, sondern genauso für viele weitere inhaltliche Punkte."

EU-Staaten beschließen Aufstockung von Grenzschutzbehörde auf 10.000 Beamte

Die EU-Staaten haben den Ausbau der EU-Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex auf 10.000 Beamte bis 2027 beschlossen. Die Botschafter der Mitgliedstaaten gaben bei einem Treffen am Mittwoch in Brüssel grünes Licht für den schrittweisen Ausbau der Behörde, wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr. Die EU-Grenzschützer sollen demnach auch vermehrt die nationalen Behörden bei Abschiebungen unterstützen und in Drittstaaten zum Einsatz kommen.

Regierung will Waffenkäufe beschleunigen

Die Bundesregierung will die Anschaffung von Rüstungsgütern und Waren der Sicherheitsindustrie beschleunigen. Das sieht ein Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor, der am heutigen Mittwoch im Kabinett auf der Tagesordnung stehe, wie der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, Korbinian Wagner, gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte.

Kabinett beschließt Scheuers Mobilfunkstrategie

Die Bundesregierung will stärker gegen die teils mangelhafte Handy- und Internetversorgung im ländlichen Raum vorgehen. Das Bundeskabinett hat dazu die Eckpunkte zur Mobilfunkstrategie von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschlossen. Das sagte ein Mitarbeiter des Bundespresseamts Dow Jones Newswires.

+++ Konjunkturdaten +++

BELGIEN

Okt Verbraucherpreise +0,48% (Sep: +0,80%) gg Vorjahr

EURORAUM

Geschäftsklimaindex Okt -0,19 (Okt: -0,23)

USA

MBA Market Index Woche per 25. Okt +0,6% auf 519,2 (Vorwoche: 515,9)

MBA Purchase Index Woche per 25. Okt +2,3% auf 247,2 (Vorwoche: 241,7)

MBA Refinance Index Woche per 25. Okt -0,5% auf 2.066,0 (Vorwoche: 2.076,9)

