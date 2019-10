BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird an den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in dieser Woche nicht teilnehmen. Er habe die Reise wegen seines Unfalls absagen müssen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Er werde vom Parlamentarischen Staatssekretär Christian Hirte vertreten.

An der Reise nehmen neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Außenminister Heiko Maas (SPD), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sowie mehrere Staatssekretäre teil. Begleitet wird die zwölfköpfige Kabinettsdelegation von mehreren Wirtschaftsvertretern.

Altmaier war am Dienstag beim Digitalgipfel in Dortmund gestolpert und gestürzt. Er wurde zunächst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Altmaier erlitt einen Nasenbeinbruch, Schürfungen und Prellungen.

October 30, 2019

