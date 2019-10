Mit "WT:Social" will der Unternehmer Jimmy Wales Facebook & Co. Konkurrenz machen. Das neue Netzwerk soll wie Wikipedia ohne Werbung auskommen.

Mit einem eigenen sozialen Netzwerk will Wikipedia-Gründer Jimmy Wales Facebook & Co. Konkurrenz machen. "Meine Idee ist es, die Prinzipien von Wikipedia auf ein soziales Netzwerk zu übertragen", sagte Wales am Mittwoch auf der Digitalmesse Digital X in Köln. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia kommt ohne Werbung aus, die Plattform finanziert sich rein über die Spenden eines kleinen Teils der ...

