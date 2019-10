Laut den UOB Group FX-Analysten wird erwartet, dass die Aufwärtsdynamik des USD/JPY in den nächsten Wochen zu einer Bewegung in den Bereich über 109,00 führen wird. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Die Erwartung, dass sich der USD weiter nach oben bewegen würde, blieb aus, da er nach dem kurzen Erreichen eines neuen Hochs von 109,06 in ruhiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...