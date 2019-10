Medienmitteilung

Thun, 30 Oktober 2019

Die Aktionäre von Meyer Burger Technology AG folgen der Empfehlung des Verwaltungsrate

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange MBTN) vom 30. Oktober 2019 waren 306'733'596 Namenaktien zu Beginn der Generalversammlung vertreten, was rund 44.8% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. 391 Aktionäre nahmen persönlich an der Generalversammlung teil. Durch diese Aktionäre und durch Dritte vertretene Namenaktien beliefen sich auf 100'804'663 Aktienstimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 205'928'933 Namenaktien. Die ausserordentliche Generalversammlung fand auf Antrag der Aktionärsgruppe um die Sentis Capital PCC ("Sentis") statt. Dabei wurde über die Zuwahl von Mark Kerekes, Co-Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied von Sentis, in den Verwaltungsrat der Meyer Burger abgestimmt.

Die klare Mehrheit der Aktionäre folgte der Empfehllung des Verwaltungsrates und lehnte die Zuwahl von Mark Kerekes ab. Auf eine Abstimmung über die Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates konnte darum verzichtet werden.

Remo Lütolf, Verwaltungsratspräsident Meyer Burger kommentierte das Ergebnis: "Ich bedanke mich bei unseren Aktionärinnen und Aktionärinnen für die grosse Unterstützung. Ich vertraue darauf, dass Sentis diesen aktionärsdemokratischen Entscheid respektiert und auf weitere öffentliche Angriffe auf die Gesellschaft und ihre Organe verzichtet. Ich fordere Sentis auf, mit uns konstruktiv am eingeschlagenen Turnaround der Gesellschaft weiterzuarbeiten."

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung wird auf der Website von Meyer Burger veröffentlicht, sobald es verfügbar ist.

