Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre im 3. Quartal ein Fehlbetrag von 942 Millionen Euro.Frankfurt am Main - Die Deutsche Bank sieht sich trotz tiefroter Zahlen auf dem richtigen Weg bei ihrem radikalen Konzernumbau. Im dritten Quartal drückten die Kosten für die Neuausrichtung das Institut unter dem Strich mit 942 Millionen Euro ins Minus, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Deutschlands grösstes Geldhaus noch 130 Millionen Euro...

Den vollständigen Artikel lesen ...