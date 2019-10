Im Solarserver-Interview sprechen wir mit Prof. Hans Martin Henning, dem Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg über seine Einschätzung zu den aktuellen Klimapolitischen Beschlüssen der Bundesregierung. Zum Anhören unten in den Audio-Player klicken! Professor Henning sieht viele positive Ansätze in dem beschlossenen Maßnahmenpaket, bezeichnet allerdings den geplanten CO2-Preis als zu gering. Henning meint, die aktuelle Aufbruchsstimmung nach einem jahrelangen Stillstand ...

