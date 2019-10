Vor der Entscheidung der US-Notenbank am Abend liegt der Fokus auf Quartalszahlen. Die Aktien von General Electric und Mattel legen kräftig zu.

Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed haben sich die Anleger an der Wall Street mit größeren Engagements zurückgehalten. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten zur Eröffnung am Mittwoch jeweils kaum verändert. Einzeltitel wie die von General Electric und Mattel profitierten indes von den jeweiligen Quartalsergebnissen.

Eine Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt gelte als sicher, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. Daher warteten Investoren gespannt auf Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik. "Die meisten Leute rechnen mit Hinweisen, dass es wohl erst einmal die letzte Zinssenkung war."

Auch in Europa blieben die Anleger in Deckung. Dax und EuroStoxx 50 notierten am Nachmittag 0,5 Prozent im Minus.

