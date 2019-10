Nach dem Börsengang am Montag ist der Milliardär und Gründer des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic, Richard Branson, zuversichtlich, im kommenden Jahr endlich mit kommerziellen Flügen ins Weltall starten zu können.

"15 Jahre lang habe ich daran gearbeitet, dass normale Leute in den Weltraum reisen können", hebt Richard Branson auf der Haupttribüne der Konferenz Digital X vor gut 2500 Zuschauern an - um dann auch gleich stolz zu verkünden, wie nah er seinem lange gehegten Traum inzwischen ist. "Im vergangenen Jahr haben wir die ersten zwei Raumschiffe ins All geschossen - und im kommenden Jahr werde ich selbst mit einigen anderen Passagieren in den Weltraum reisen."

Eigentlich sollte Branson, der unumstrittene Star am ersten Tag der von der Deutschen Telekom ausgerichteten Konferenz, über die Herausforderungen der digitalen Transformation für den deutschen Mittelstand referieren. Aber das ist dem schillernden Unternehmer dann wohl doch eine Nummer zu klein. Von der Gründung des Musiklabels Virgin Records vor knapp 50 Jahren bis zur Raumfahrttochter Virgin Galactic - das Leben des Richard Branson hat schließlich so viel mehr Glamour.

Damit seine Weltraumpläne tatsächlich Realität werden, hat sich Branson zuletzt schwer ins Zeug gelegt. So war der 69-jährige Brite am Montag dieser Woche höchstpersönlich in New York zugegen, als die Virgin Galactic Holdings ein erfolgreiches Börsendebüt an der New York Stock Exchange hinlegte. Direkt nach Börsenstart ...

