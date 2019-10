Die LED-Technik ist bei nahezu jeder Beleuchtungsaufgabe herkömmlichen Leuchtenlösungen überlegen. Ihre Effizienz fällt mit ca. 35 % in Licht umgewandelter Energie etwa doppelt so hoch aus wie die von Gasentladungslampen oder Leuchtstoffröhren. Durch ihren verringerten Energieverbrauch tragen die Leuchtdioden zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Auch in puncto Langlebigkeit übertreffen LED-Leuchten die herkömmliche Lichttechnik um ein Vielfaches.

Mit Lebensdauern bis zu 100.000 Betriebsstunden erweisen sie sich als besonders nachhaltig und müssen sehr viel seltener gewartet beziehungsweise ausgetauscht werden. Im Gegensatz zu quecksilberhaltigen Lampen sind LED-Leuchten zudem frei von toxischen Stoffen und lassen sich daher weit einfacher umweltverträglich entsorgen.

Energieeffiziente Leuchtentechnik

Ein gutes Beispiel für solche industrietaugliche LED-Technik sind die neuen Exlux-Leuchten der Serie 6002/4 von R. Stahl. Diese sind mit Lichtausbeuten von 115 lm/W mit bzw. 145 lm/W ohne Diffusor besonders effizient und übertreffen nochmals deutlich die Werte der sparsamen Vorgängerversion. Gegenüber herkömmlichen Leuchtstofflampen fallen die Energiekosten um etwa 40 % geringer aus. Darüber hinaus sind die Leuchten besonders langlebig: Nach 100.000 Betriebsstunden sind noch 90 % des ursprünglichen Lichtstroms sichergestellt. Dies sorgt für eine hohe Ausfallsicherheit bei geringem Wartungsaufwand. Die Leuchten sind nach Atex sowie Iecex für den weltweiten Betrieb in Zone 1/21 und 2/22 zertifiziert und lassen sich zur Allgemeinbeleuchtung variabel als Decken-, Hänge- oder Mastansatzleuchte installieren.

Neben effizienter, energiesparender Licht- und Leuchtentechnik erfordert ein nachhaltiges Beleuchtungskonzept auch eine professionelle Lichtplanung. Diese sorgt dafür, die normkonforme Ausleuchtung der Betriebsstätten auf möglichst ...

