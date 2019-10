NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich zum Start am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) knapp behauptet. Fast als sicher gilt, dass am Abend eine weitere Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte kommen wird - es wäre die dritte in diesem Jahr. Spannend dürfte daher besonders der Ausblick sein wegen der Frage, ob die Fed noch eine weitere Senkungen vornehmen wird, um die US-Konjunktur zu stützen.

Zwar rechnen die meisten Analysten mit einer möglicherweise längeren Pause, jedoch teilen nicht alle Marktteilnehmer diese Einschätzung. Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Schritt im Dezember zuletzt auf gut 20 Prozent gestiegen

Gemischt fallen die Impulse von der Konjunkturfront aus. Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im dritten Quartal weniger stark abgeschwächt als erwartet auf 1,9 von 2,0 Prozent. Ökonomen hatten 1,6 Prozent geschätzt. Der ADP-Bericht über den Arbeitsmarkt in der Privatwirtschaft zeigt für Oktober zwar ein größeres Stellenplus als erwartet, allerdings wurde der Vormonat deutlich nach unten revidiert.

Der Dow-Jones-Index verliert eine halbe Stunde nach der Eröffnung 0,1 Prozent auf 27.057 Punkte. Der S&P-500 fällt ebenfalls um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite liegt unverändert. Für Zurückhaltung sorgt nicht nur der bevorstehende Zinsentscheid; nach Börsenschluss legt Apple seine Geschäftszahlen vor. Das Geschäft bei dem Technologieriesen gilt mittlerweile als eine Art Konjunkturbarometer.

Einen Dämpfer gibt es vom Handelsstreit. So berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass der geplante "Phase-1-Vertrag", der eigentlich im kommenden Monat auf dem Asien-Pazifik-Gipfel in Chile unterzeichnet werden sollte, möglicherweise nicht rechtzeitig fertig werde. China hat zudem den USA Schikane vorgeworfen, weil chinesische Telekomausrüster in den USA nicht tätig werden sollen.

GE erneut mit Milliardenverlust

Der Industriekonzern General Electric (GE) hat seinen Verlust im dritten Quartal erheblich eingegrenzt. Allerdings stand unter dem Strich wegen Belastungen aus der Restrukturierung immer noch ein Fehlbetrag von 9,5 Milliarden Dollar. Im Kerngeschäft verdiente GE aber Geld und erhöhte den Cashflow-Ausblick. Die Aktie steigt um 9,4 Prozent.

Die Mattel-Aktie schießt um knapp 18 Prozent nach oben. Der Spielzeughersteller hat mehr verdient als erwartet. Zu verdanken war dies einerseits Kostensenkungen, andererseits verkauften sich die Produkte des Konzerns im Quartal sehr gut. Positiv wurde auch aufgenommen, dass Mattel Betrugsvorwürfe eines sogenannten Whistleblowers weitgehend ausräumen konnte, auch wenn die Geschäftszahlen zweier Quartale des Jahres 2017 neu ausgewiesen werden müssen.

Mit einem Minus von 1,1 Prozent zeigen sich dagegen Electronic Arts. Der Spieleentwickler hat zwar den Ausblick erhöht, doch hatten sich einige Analysten hier mehr erwartet. Mit Enttäuschung werden auch die Geschäftszahlen von AMD aufgenommen. Die Papiere des Chipherstellers reduzieren sich um 0,2 Prozent.

US-Notenbank gibt Richtung für Dollar und Gold vor

Eine erneute US-Zinssenkung gilt am Devisenmarkt als fast vollständig eingepreist. Entscheidend werde, ob es sich um eine Senkung mit einem falkenhaften Unterton handeln werde, so die Analysten der Commerzbank. Der Dollar zeigt sich trotz der guten BIP-Daten kaum verändert. "Insgesamt ist die US-Konjunktur in einer soliden Verfassung", so die Volkswirte der Helaba. Auch wenn für den Abend fest mit einer weiteren Zinssenkung durch die Fed um 25 Basispunkte gerechnet werde, sinke mit den Daten der Handlungsdruck für weitere Zinsschritte.

Der Goldpreis gibt dagegen einen Teil der zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und notiert noch 0,3 Prozent höher bei 1.492 Dollar. Auch hier werde auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gewartet, heißt es.

Die Ölpreise zeigen sich etwas schwächer. Mit Spannung wird hier auf die offiziellen US-Öllagerdaten gewartet. Die wöchentlichen Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten am Vorabend einen Rückgang um 1,7 Millionen Barrel gezeigt, nachdem in der Vorwoche noch ein kräftiger Anstieg verzeichnet worden war. Leicht belastend wirken dagegen die wieder negativen Aussagen zum US-chinesischen Handelsstreit aus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verliert 0,3 Prozent auf 55,40 Dollar.

Die US-Anleihen zeigen sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank wenig verändert. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 1,2 Basispunkte auf 1,83 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.058,95 -0,05 -12,47 16,00 S&P-500 3.032,01 -0,16 -4,88 20,95 Nasdaq-Comp. 8.255,28 -0,26 -21,57 24,41 Nasdaq-100 8.034,50 -0,16 -13,01 26,93 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,64 -0,8 1,64 43,3 5 Jahre 1,66 -0,1 1,66 -26,6 7 Jahre 1,73 -1,4 1,75 -51,3 10 Jahre 1,82 -1,2 1,84 -62,0 30 Jahre 2,31 -2,3 2,33 -75,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.01 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1108 -0,05% 1,1115 1,1116 -3,1% EUR/JPY 120,99 +0,01% 120,98 120,99 -3,8% EUR/CHF 1,1029 -0,18% 1,1038 1,1047 -2,0% EUR/GBP 0,8628 -0,12% 0,8632 0,8619 -4,1% USD/JPY 108,91 +0,03% 108,85 108,84 -0,7% GBP/USD 1,2875 +0,08% 1,2876 1,2896 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0572 -0,12% 7,0610 7,0653 +2,7% Bitcoin BTC/USD 9.072,47 -4,01% 9.229,80 9.352,26 +143,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,40 55,54 -0,3% -0,14 +14,5% Brent/ICE 61,54 61,59 -0,1% -0,05 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,94 1.487,25 +0,3% +4,69 +16,3% Silber (Spot) 17,81 17,80 +0,1% +0,01 +14,9% Platin (Spot) 918,99 920,08 -0,1% -1,09 +15,4% Kupfer-Future 2,69 2,69 -0,2% -0,01 +1,5% ===

