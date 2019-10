Die Regierungskoalition im Bund sieht in ihrem Klimapaket vor, die Kommunen stärker an den Erlösen der Windkraft zu beteiligen. Dies soll über eine spezielle, höhere Grundsteuer erfolgen. Doch im Bundesrat gibt es die Befürchtung, dies könne des Ausbau der Windkraft weiter gefährden. Am 8. November befasst sich der Bundesrat auch mit einer Regelung, mit der der Union und SPD im Bund die Akzeptanz für die Windkraft erhöhen wollen. Demnach sollen die Kommunen für Flurstücke, auf denen Windkraft genutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...