ZWINGLI - DER REFORMATOR (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/zwingli_der_reformator) von Stefan Haupt erzählt zwei Jahre nach dem Luther-Jahr die Geschichte des Schweizer Geistlichen Ulrich Zwingli, der im Jahr 1519 nach Zürich kommt und von dort die Reformation der Kirche zu seinem Lebensziel macht. Die FBW-Jury vergibt das Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt: "Eine differenzierte filmische Verhandlung von Glaubensfragen und ethischen Entscheidungen, die das Publikum noch lange nach der Rezeption beschäftigen wird".INVISIBLE SUE - PLÖTZLICH UNSICHTBAR (http://ots.de/8M5nMM) von Markus Dietrich ist ein spannend und rasant inszeniertes Superheldenabenteuer, in dem ein junges Mädchen auf einmal unsichtbar wird, nachdem es im Labor ihrer Mutter mit einer merkwürdigen geheimnisvollen Flüssigkeit in Berührung gekommen ist. Die FBW vergibt das Prädikat "wertvoll" und schreibt: "Regisseur Markus Dietrich, der auch das Drehbuch geschrieben hat, gelingt es, das Genre der Superheldenfilme auf eine liebevolle Art in die Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen zu übertragen. (...) Ein liebevoll erdachtes und spannend inszeniertes Superhelden-Abenteuer mit einer für die Zielgruppe wunderbar geeigneten Identifikationsfigur, die die klare Botschaft verbreitet: Es ist egal, wie andere dich sehen. Wenn du an dich und an deine Stärken glaubst und dann noch gute Freunde hast, dann bist du ein Superheld." Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film mit vier von fünf Sternen für Zuschauer ab 10 Jahren als "eine neue Art von Kinderfilm, welcher Action-, Superhelden- und Kinderfilm sehr gut miteinander verbindet". (http://ots.de/LrPdCw)Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.