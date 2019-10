Das Logo des Trump-Konzerns ist im New Yorker Stadtbild immer weniger präsent. Zum Auftakt der Eislauf-Saison waren an zwei Eisbahnen, die der Konzern im Central Park in Manhattan betreibt, Name und Logo des Unternehmens nur noch ganz klein zu sehen

- etwa ganz unten auf Schildern mit Öffnungszeiten und auf

Eisbearbeitungsmaschinen. Im vergangenen Jahr hatte der Name Trump noch prominent auf allen Schildern der Eislaufbahnen geprangt.

Der Konzern, der inzwischen von beiden Söhnen des vor allem in den liberalen Küstenmetropolen umstrittenen US-Präsidenten geleitet wird, wollte sich zunächst nicht zu den Veränderungen äußern. Die Stadtverwaltung bestätigte der "New York Times", vorab darüber informiert worden zu sein.

Zuvor war bereits das Trump-SoHo-Hotel im Süden Manhattans in "The Dominick" umbenannt worden - Berichten zufolge, weil es unter dem alten Namen nicht mehr gut lief. Auch zahlreiche Wohntürme, die zuvor den Namen Trump über dem Eingang getragen hatten, haben ihn inzwischen abgelegt. Bei einigen davon hatten die Bewohner sich mehrheitlich dafür ausgesprochen.

Trotzdem sind Name und Logo des Trump-Konzerns in New York immer noch vielerorts präsent: Neben dem Trump-Tower an der Fifth Avenue, in dem der US-Präsident eine Luxuswohnung hat, gibt es mehrere andere Gebäude in der Stadt, die den Namen nach wie vor tragen - und auch einen Trump-Golfplatz in der Bronx./cah/DP/stk

AXC0289 2019-10-30/16:00