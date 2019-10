++ Die FOMC-Entscheidung ist das mit Abstand am meisten erwartete Marktereignis dieser Woche. Die Anleger sind sich sicher, dass wir eine weitere Zinssenkung erleben werden. Das ist bereits eingepreist. Die Reaktion des Marktes wird also wohl von anderen Faktoren abhängen. In dieser Analyse gehen wir auf den US500 und den EURUSD im Detail ein ++Wird die Fed eine Pause vorschlagen? Wir denken, dass die Fed die Zinsen senkt, weil sie sich Sorgen um Rezessionsrisiken macht, aber Jerome Powell leugnet es. Er nannte das Lockern eine "Anpassung mitten im Konjunkturzyklus", aber wie groß könnte dieses Anpassen sein? Wenn Powell an seiner Rhetorik festhalten will, sollte das FOMC die Aussage ändern und zumindest eine Pause bei den Zinssenkungen vorschlagen. Manchmal kann eine kleine Änderung im Wortlaut der Aussage massive Auswirkungen haben. Sie sollten daher auf ...

