Entwicklungsminister Gerd Müller ist nach der Absage der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember durch Gastgeber Chile für einen neues Format der Treffen. "Es ist bedauerlich, dass die anhaltenden Unruhen zur Absage der UN-Klimakonferenz in Chile geführt haben. Dies ist aber auch eine Gelegenheit über das Format nachzudenken", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Es kann nicht zeitgemäß sein, dass jedes Jahr 20 000 Menschen für 14 Tage einmal um den halben Globus fliegen. Mein Vorschlag: Auf hochrangiger Ebene finden die Treffen nur noch alle zwei Jahre statt", sagte Müller. Dazwischen sollten die Experten regelmäßig in kleineren Formaten arbeiten. Dies sei auch funktionaler, um substanzielle Fortschritte zu erzielen.

Chile hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz und des Asien-Pazifik-Gipfels überraschend abgesagt. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies am Mittwoch in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land. Die Klimadiplomaten wollten sich von 2. bis 13. Dezember in der chilenischen Hauptstadt treffen./cn/DP/jkr

