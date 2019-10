Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts032/30.10.2019/16:05) - Die Digitalisierung hat im gesamten industriellen Sektor zu einem Strukturwandel geführt. Da Logistik und Transport mit nahezu allen Branchen in Kontakt stehen, sind sie besonders gefordert. Beim Unternehmerforum an der ISM Frankfurt kommen am 12. November Experten aus der Praxis zusammen, die über den Stand der Digitalisierung in der Logistik sprechen. Die kostenfreie Veranstaltung an der International School of Management (Mörfelder Landstraße 55) beginnt um 16 Uhr. Informationen zur Verfolgung von Waren sollen zeitnah bereitgestellt werden, Kunden stellen höhere Ansprüche an den Service und Dienstleistungen sollen möglichst individualisiert angeboten werden - mit der Digitalisierung sind die Anforderungen an die Logistik enorm gestiegen. Doch wo steht die Branche heute? Arbeitet sie sich an den Ansprüchen ab oder gelingt es ihr, neue Geschäftsfelder zu erschließen und selbst zum Treiber von Innovationen zu werden? Um diese Fragestellungen geht es beim Unternehmerforum an der ISM Frankfurt. Zu Gast ist Frauke Heistermann, die darüber sprechen wird, wie die digitale Transformation in der Logistik gelingen kann. Heistermann ist Mitglied des Beirats der Bundesvereinigung Logistik und Vorsitzende des Rates für Technologie Rheinland-Pfalz. Außerdem spricht Dr. Christian Wurst, ehemals CEO Europe bei Panalpina World Transport, über veränderte Geschäftsfelder und neue Akteure, die die Branche möglicherweise verändern werden. Die Vorträge finden auf Englisch statt. Um Anmeldung unter business(at)ism.de wird gebeten. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 190 Partnerhochschulen der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191030032

