Vaduz (ots) - Anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums von Liechtenstein stattete am Dienstag, 29. Oktober 2019 die Regierung aus Graubünden dem Land Liechtenstein einen Besuch ab. Dieser stand ganz im Zeichen der freundschaftlich-nachbarschaftlichen Beziehungen.



Regierungschef Adrian Hasler begrüsste im Namen der Liechtensteinischen Regierung die Gäste aus Graubünden im Regierungsgebäude. Die Bündner Regierung war durch Regierungspräsident Jon Domenic Parolini sowie die Regierungsräte Christian Rathgeb, Mario Cavigelli, Marcus Caduff und Peter Peyer sowie Kanzleidirektor Daniel Spadin, vertreten. Begleitet wurden die Bündner und Liechtensteinischen Regierungsmitglieder durch ihre Partnerinnen und Partner.



Nach der offiziellen Begrüssung wurden die Gäste anhand der Bilder im Fürst Johannes Saal in die Landesgeschichte eingeführt. Anschliessend erfolgte ein Besuch der Ausstellung "Liechtenstein. Von der Zukunft der Vergangenheit" im Kunstmuseum Liechtenstein. Museumsdirektor Friedemann Malsch stellte der Delegation den Gedanken hinter der Ausstellung vor. Ganz im Sinne des 300-Jahr-Jubiläums symbolisiert sie mit Kunstwerken aus vier Sammlungen und sechs Jahrhunderten den fruchtbaren Austausch zwischen Vergangenheit und Gegenwart.



Abgerundet wurde der Besuch der Bündner Regierung durch ein Abendessen im Kunstmuseum, das die Gelegenheit bot, sich über aktuelle Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auszutauschen.



