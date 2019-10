Der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales will ein soziales Netzwerk aufbauen. Die Plattform soll über Spenden finanziert werden und frei von Fake News sein. Der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales will Facebook und Konsorten mit einem eigenen sozialen Netzwerk Konkurrenz machen. Das neue Netzwerk hört auf den Namen WT:Social und soll den Wikipedia-Prinzipien folgen, wie er auf der Digitalmesse Digital X in Köln erklärte. Wie bei Wikipedia: Gemeinschaftliches, faktenbasiertes Arbeiten "Können Sie sich ein soziales Netzwerk vorstellen, in dem die gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...