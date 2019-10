Was passieren kann, wenn man sich als Open-Source-Entwickler kritisch gegenüber der chinesischen Regierung äußert, zeigt ein aktueller Fall. Nach Kritik an der Situation der uigurischen Minderheit in China wird das GitHub-Projekt von Notepad++ mit Hunderten chinesischen Trollbotschaften überschwemmt. Probleme beim Speichern, fehlerhafte CSS-Darstellung, der Wunsch, ein neues Features einzuführen: Das sind die Beiträge, die sich normalerweise im Issues-Tab auf der GitHub-Seite von Notepad++ finden lassen. Seit sich Don Ho, der Autor des quellfreien Text-Editors, jedoch kritisch gegenüber der chinesischen Regierung und deren Behandlung der uigurischen Minderheit geäußert hat, ist hier nichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...