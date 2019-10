Nach Protesten aus der Community tritt GitLab zunächst von seiner Position zurück, mit dem nächsten Update seiner Eigenprodukte erweiterte Tracking-Methoden einsetzen zu wollen. Die Nutzererfahrung will das Unternehmen aber trotzdem verbessern. In einem Nutzer-Mailing vom 23. Oktober 2019 hatte die Versionsverwaltungsplattform angekündigt, ab Version 12.4 ihre Nutzungsbedingungen aktualisieren zu wollen. Nutzer der GitLab-Eigenprodukte - GitLab.com und der Enterprise Edition - sollten zusätzliche JavaScript-Snippets akzeptieren, über die Daten über das Nutzerverhalten an GitLab und an sogenannte Third-Party-SaaS-Telemetrie-Services ...

Den vollständigen Artikel lesen ...