PSA und Fiat-Chrysler reden über ein Bündnis. Wenn der rigide PSA-Chef Tavares Regie führt, könnten beide profitieren. Nötig haben sie es: Bei Innovationsstärke und Marktmacht sind PSA und Fiat-Chrysler weit abgehängt.

Es ist früher Nachmittag am 10. September. Carlos Tavares, Chef des Autokonzerns PSA (Peugeot, Citroën, Opel) steht in einem sehr kleinen Raum auf der Frankfurter Automesse IAA und beantwortete eine wichtige Frage: Ob PSA nach der Übernahme von Opel eine weitere Allianz brauche? "Nein", sagt Tavares entschlossen. Es gebe Spekulationen, dass PSA ein guter Partner sein könnte für Fiat Chrysler (FCA), hatte ein Journalist zuvor gefragt. Doch Tavares wiegelte geschickt ab: Es sei doch nur fair zu sagen, dass PSA inklusive Opel ein hochprofitabler Autokonzern sei. Man habe ein gutes Management, die richtige Technologie und sei profitabel. "Wir brauchen keinen Zusammenschluss, wir fokussieren uns darauf, die Dinge zu erledigen und gut durch die Phase der Transformation zu kommen", sagt Tavares.

Wie sich die Dinge ändern können: Keine zwei Monate später zeichnet sich - entgegen aller Dementis - nun doch ein weitreichender, neuer Zusammenschluss ab. Am Mittwoch bestätigten PSA und FCA Gespräche über eine Fusion. Nach ergebnislosen Verhandlungen mit Renault im Sommer ist das der zweite Versuch von FCA, sich mit einem Wettbewerber zusammenzutun. Die Absicht sei, einen weltweit führenden Konzern zu schaffen, teilten die beiden Autobauer mit.

Der Aktienkurs von Fiat Chrysler schnellte nach den ersten Berichten über die Gespräche steil nach oben. Die Begeisterung der FCA-Aktionäre ist verständlich. Der italienisch-amerikanische Konzern hat zwar einige starke Marken im Portfolio (Fiat, Jeep) und sein US-Geschäft ist profitabel. Doch technologisch ist FCA weitgehend abgehängt. Auch reichen die Stückzahlen nicht, um auf Dauer mit Dickschiffen wie Volkswagen oder Toyota konkurrieren zu können. Da könnte ein Zusammenschluss helfen.

FCA könnte aber auch für PSA eine gute Ergänzung sein. Wo PSA schwach ist - im US-Markt sind die Franzosen nicht vertreten - kann FCA mit einem hohen Marktanteil helfen. Wo FCA ziemlich schlecht aussieht - in Europa läuft es miserabel und bei Elektroautos fehlt es an Know-how - könnten Peugeot, Citroën und Opel die passsende Ergänzung sein. Ein amerikanisch-italienisch-französisches Bündnis könnte also gut für alle Beteiligten sein.

Solche Überlegungen sind nicht neu. Dass die Notwenigkeit für eine Konsolidierung der Anbieter besteht, darin ist man sich in der Branche längst einig. Dass es nun aber tatsächlich ...

