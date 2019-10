Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstagnachmittag geringfügig fester gezeigt. Auch der Euro-Bund-Future verbuchte leichte Kursgewinne.Am Vormittag wurde ein ganzer Reigen an Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, der jedoch keine merklichen Kursbewegungen nach sich zog. In Summe fielen die Zahlen gemischt aus. Wachstumsdaten aus Frankreich konnten überzeugen, während die Wirtschaftsstimmung ...

