Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der US-Ölreserven unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 61,03 US-Dollar. Das waren 56 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 88 Cent auf 54,66 Dollar.

Neue Daten zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl in den USA sorgten am Nachmittag für eine Überraschung am Ölmarkt. In der vergangenen Woche waren die Vorräte nach offiziellen Angaben der US-Regierung um 5,7 Millionen auf 438,9 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten im Mittel nur einen Anstieg um 0,5 Millionen Barrel erwartet.

Ein Anstieg der Ölreserven kann ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot oder eine geringe Nachfrage sein und belastet in der Regel die Ölpreise./jkr/jsl/fba

