"Wir haben uns entschieden, unsere erstklassige Schnittschutzkleidung auf der glasstec2020, der weltweit größten und renommiertesten Messe der Glasindustrie, zu präsentieren und auszustellen", teilte Robert Kaiser, CEO der PPSS Group und von CutPRO Cut Resistant Clothing heute mit.

CutPRO Cut Resistant Clothing Is Exhibiting At 'Glasstec 2020' Expo on 20-23 October 2020 in Dusseldorf, Germany. (Graphic: Business Wire)