Shopify Inc. (NYSE: SHOP) (TSX: SHOP), das führende globale Handelsunternehmen, veröffentlichte heute seinen ersten Bericht über Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, der das Wachstum der mit Shopify arbeitenden Unternehmen und deren Nutzen für die Weltwirtschaft veranschaulicht. Shopify ist der Antrieb für eine globale Wirtschaftsbewegung, die schon eine Million Händler stark ist und weiter wächst. Dieser neue Bericht offenbart Daten und Erkenntnisse darüber, welchen großen Einfluss der Erfolg unabhängiger Geschäftsinhaber auf den wirtschaftlichen Wohlstand und auf die Bemühungen von Shopify um die Ausräumung von Handelsbarrieren und die Demokratisierung des Handels hat und wie der Handel als treibende Kraft für das globale Wohlergehen wirken kann.

"Zusammen mit über einer Million Unternehmen, die heute auf Shopify basieren, schreiben wir die Regeln für unsere moderne Wirtschaft neu", sagte Shopify-CEO Tobi Lütke. "Die Steigerung der kollektiven Auswirkungen dieser Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund stellt Shopify ambitionierten Unternehmern leistungsstarke Werkzeuge zur Verfügung, um erfolgreich zu sein und direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten. Andere Plattformen haben diese Möglichkeiten eingeschränkt, und deshalb rüsten wir die Rebellen der Handelsbranche aus. Dieser Bericht zeigt auf, was Shopify schon wusste: Die Weltwirtschaft funktioniert besser mit mehr und nicht mit weniger Stimmen."

Shopify gibt Unternehmern Handelstechnologien an die Hand und schafft einen Kapitalismus, der Gutes bewirkt und es Käufern ermöglicht, mit ihren Dollars abzustimmen und unabhängige Geschäftsinhaber zu unterstützen, die den Mut haben, eigene Wege zu gehen. Mit den Shopify-Angeboten kann jeder überall ein Geschäft eröffnen und jeden erreichen. Der Bericht über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft beschreibt das unglaubliche Wachstum von Shopify, das durch die gezielte Ausrichtung des Unternehmens auf folgende Schlüsselprinzipien vorangetrieben wird: Die Wichtigkeit der Demokratisierung der Technologie sowie die Überzeugung, dass Einzelpersonen die Welt von überall auf der Welt verändern können, dass Unternehmertum die Gemeinschaften verbessert und einem grenzenlosen Handel die Zukunft gehört.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts sind unter anderem:

Unternehmen, die auf Shopify basieren, hatten im Zeitraum von 2016 bis 2018 einen Anteil von 183 Mrd. US-$ an der weltweiten Wirtschaftstätigkeit

Unternehmen, die Shopify einsetzen, trugen im Zeitraum von 2016 bis 2018 mehr als 100 Millionen US-$ zur Wirtschaftsaktivität in mehr als 40 Ländern und mehr als 1 Milliarde US-$ in 12 Ländern bei.

Im Jahr 2018 betrug das Online-Umsatzwachstum der Shopify-Händler 59% und war damit mehr als doppelt so groß wie das Wachstum des E-Commerce-Weltmarktes

Im vergangenen Jahr sicherten Shopify-Unternehmen über 1,4 Millionen Vollzeitarbeitsplätze auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2018 lag der Umsatz von Shopify bei über 1 Milliarde US-$, während es unser Partner-Ökosystem auf fast 1,7 Milliarden US-$ brachte.

Unternehmen in aufstrebenden Ländern, die Shopify einsetzen, stärken ihre lokalen Volkswirtschaften und erzielen einen Umsatz von über 3 Milliarden US-$, und 93% ihres internationalen Umsatzes gingen an hochentwickelte Volkswirtschaften, was deutlich über dem globalen Durchschnitt von 65% im Zeitraum von 2016 bis 2018 liegt.

Die Exporte von Unternehmen, die Shopify einsetzen, wachsen mit einer Rate, die dem Faktor 7 des globalen Durchschnitts entspricht. Die Exporte unserer Händler stiegen um 76%, verglichen mit der globalen Durchschnittsrate von fast 10% im Zeitraum von 2016 bis 2018.

Über Shopify

Shopify ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das vertrauenswürdige Tools für die Gründung, das Wachstum, die Vermarktung und das Management von Einzelhandelsunternehmen jeder Größe zur Verfügung stellt. Shopify verbessert den Handel für alle mit einer Plattform und Dienstleistungen, die für hohe Zuverlässigkeit konzipiert wurden, und schafft zugleich ein besseres Einkaufserlebnis für Verbraucher auf der ganzen Welt. Shopify hat seinen Hauptsitz in Ottawa (Kanada) und betreut über eine Million Unternehmen in mehr als 175 Ländern. Auf Shopify vertrauen Marken wie Allbirds, Gymshark, PepsiCo, Staples und viele mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.shopify.com.

Dieser Bericht analysiert Daten aus unserer globalen Händlerdatenbank sowie einschlägige Drittanbieter-Daten, die von Deloitte Canada erhoben wurden.

Alle Währungsangaben in US-Dollar.

