Einem chinesischen Medienbericht zufolge will Bitmain erneut den Sprung an die Börse wagen. Unterstützung soll der Mining-Gigant dabei von der Deutschen Bank erhalten. Bitmain könnte jetzt wohl doch noch an die Börse gehen. Nach Angaben von Tencent News soll das chinesische Bitcoin-Mining-Unternehmen einen entsprechenden Antrag bei der US-amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde gestellt haben. Betreut werden soll der Börsengang von der Deutschen Bank. Wie viel Geld Bitmain mit dem Börsengang einnehmen will, ist nicht bekannt. Frühere Schätzungen gingen von 300 ...

