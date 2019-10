TOM TAILOR Holding SE schließt Kreditvereinbarung bis Ende September 2022 erfolgreich ab DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie TOM TAILOR Holding SE schließt Kreditvereinbarung bis Ende September 2022 erfolgreich ab 30.10.2019 / 20:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- TOM TAILOR Holding SE schließt Kreditvereinbarung bis Ende September 2022 erfolgreich ab Hamburg, 30. Oktober 2019. Die TOM TAILOR Holding SE (ISIN: DE000A0STST2) hat heute den neuen Konsortialkreditvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. September 2022 unterzeichnet. Über das ursprünglich angedachte Volumen hinaus wurde eine weitere Kreditlinie in Höhe von 10 Mio. EUR in die Vereinbarung mit einbezogen, so dass sich das Gesamtvolumen des Konsortialkreditvertrages auf 375 Mio. EUR beläuft. Der Konsortialkreditvertrag wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse eines "Independent Business Review" neu strukturiert und setzt sich aus einer Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 145 Mio. EUR, einer Garantielinie von 160 Mio. EUR sowie Bankdarlehen über 70 Mio. EUR zusammen. Darüber hinaus stellt der Mehrheitsaktionär der TOM TAILOR Holding SE, die Fosun International Limited, ein Festdarlehen in Höhe von 28,5 Mio. EUR bereit, das bis zum 31. Dezember 2022 befristet ist. Mit dieser neuen Vereinbarung hat sich die TOM TAILOR Group einen wichtigen Eckpfeiler der strategischen Gruppenfinanzierung langfristig gesichert. Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 199 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 900819 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 900819 30.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A0STST2 AXC0349 2019-10-30/20:01