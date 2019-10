FINEOS Corporation Limited (ASX: FCL), der marktführende Anbieter von Kernsystemen für Gruppen- und Einzelversicherungspolicen in der Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung, gab heute bekannt, dass OTIP, eine gemeinnützige Organisation, die eine umfassende Palette von Gruppen- und Einzelversicherungsprodukten für Lehrkräfte anbietet, sich für FINEOS Claims und FINEOS Payments entschieden hat, um eine schnellere, einfachere und effizientere Versicherungsfall- und Zahlungsabwicklung für ihre Gruppen-Invaliditäts- und -Lebensversicherungssparten zu ermöglichen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FINEOS bei diesem Projekt", so Patricia Wilkinson-Bizjak, Vice President des Bereichs Corporate Affairs and Communications von OTIP. "Wir sind davon überzeugt, dass FINEOS in Bezug auf die angebotenen Leistungen die richtige Wahl für OTIP ist."

FINEOS Claims wird von über 50 Versicherungsgesellschaften im Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsgeschäft eingesetzt und ist eine erstklassige, kundenorientierte, webbasierte Softwarelösung für die Versicherungsfallbearbeitung. FINEOS Claims unterstützt die Bearbeitung von Versicherungsfällen bei Gruppen- und Einzelversicherungen sowie bei freiwilligen Versicherungen auf einer einheitlichen Plattform und kann von Versicherungsträgern jeder Größe eingesetzt werden.

FINEOS Payments ist ein leistungsstarkes Leistungsberechnungs- und Auszahlungsmodul, das sich mit FINEOS Claims, FINEOS Absence und FINEOS Provider integrieren lässt. Dies gewährleistet Präzision und Vollständigkeit und senkt gleichzeitig in beträchtlichem Maß die Verwaltungskosten. Bei der Integration mit FINEOS Claims unterstützt FINEOS Payments auch die Bearbeitung von medizinischen Rehabilitationsleistungen, Leistungen stationärer Pflege und invasiver Chirurgie, Sozialversicherungsleistungen und die Ermittlung der Bezugsberechtigten von Todesfallleistungen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich OTIP für die Zusammenarbeit mit FINEOS entschieden hat, um die Abwicklung von Versicherungsfällen zu optimieren. Wir sehen einer schnellen, reibungslosen Systemimplementierung entgegen, damit OTIP die Vorteile von FINEOS möglichst bald nutzen kann. Diese Kooperation stärkt und festigt weiterhin unsere Marktführerschaft", so Michael Kelly, CEO der FINEOS Corporation.

Über die FINEOS Corporation Limited

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer weltweit; zu seinen Kunden zählen sechs der zehn größten Träger von Gruppen-Lebens- und -Krankenversicherungen in den USA sowie sechs der zehn größten Lebens- und Krankenversicherungsträger in Australien. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt wächst FINEOS weiterhin schnell und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Versicherungsträgern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Die FINEOS-Plattform bietet Kunden eine vollumfängliche, durchgängige Kernverwaltung für Gruppen- und Einzelversicherungspolicen sowie freiwillige Versicherungen in den Sparten Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung. Die FINEOS-Plattform beinhaltet das Kernprodukt FINEOS AdminSuite sowie die Zusatzprodukte FINEOS Engage zur Unterstützung des Digital Engagement und FINEOS Insight für Analysen und Berichte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com.

Über OTIP

OTIP versichert über alle Versicherungssparten hinweg mehr als 200.000 Mitarbeiter aus dem Bildungswesen der kanadischen Provinz Ontario. OTIP ist im Besitz der vier Bildungsträger der Provinz (AEFO, ETFO, OECTA und OSSTF/FEESO) und wird von einem Kuratorium geleitet. Das Grundprinzip von OTIP ist die Überzeugung, dass Lehrkräfte bei einem gemeinnützigen Versicherungsträger, der aus dem Bildungswesen stammt, besser aufgehoben sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OTIP.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191030006088/de/

Contacts:

Victoria Jamison

Marketing Manager

FINEOS Corporation

Tel. +353 1 639 9700

victoria.jamison@FINEOS.com