Nach der dritten Zinssenkung in diesem Jahr durch die US-Notenbank haben die US-Börsen am Mittwoch zugelegt.New York - Nach der dritten Zinssenkung in diesem Jahr durch die US-Notenbank haben die US-Börsen am Mittwoch zugelegt. Der marktbreite Index S&P 500 stieg sogar auf ein Rekordhoch. Die Notenbanker reduzierten die Spanne für den Leitzins auf 1,50 bis 1,75 Prozent. Der Arbeitsmarkt bleibe stark und die wirtschaftliche Aktivität nehme mit moderatem Tempo zu, teilte die Fed mit.

