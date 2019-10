Ein klares NEIN. Ein Fundamentales Ereignis für eine solche Zinssenkung bringt 2-3 Tage mehr Volatilität in den Markt und dann geht es weiter wie bisher. Alles andere ist der Glaube an den Klabautermann.Wir müssen damit rechnen, dass esheute die Märkte temporär ordentlich durchwirbelt. Da wie bereits geschrieben, viele Märkte an sehr kritischen Punkten stehen.So bleibt die Präferenz bei den Aktienindices ein weiterer Abverkauf. Ja,dies trotz der Zinssenkung. Wir bleiben bei unserer Einschätzung.Ohne ...

