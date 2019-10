Durch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Central Law, einer mittelamerikanischen Anwaltskanzlei, erweitert Andersen Global seine Präsenz in der Region auf acht zusätzliche Standorte in sechs Ländern: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama.

Central Law, gegründet im Jahr 2003 und unter der Leitung des Managing Partner Rafael Quirós Bustamante, hat sich vergrößert und beschäftigt nun über 70 Rechtsexperten. Die Firma bietet umfassende Rechtsberatung in Bereichen wie Bankwesen und Finanzen, Zivilrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Einwanderungsrecht, Arbeits- und Beschäftigungsrecht, Fusionen und Übernahmen, Schiedsverfahren, Rechtsstreitigkeiten, Schifffahrts- und Steuerrecht.

"Die Werte, Ethik, Verpflichtung, Spezialisierung, Teamarbeit, soziale Verantwortung und internationale Qualität innerhalb unseres Teams haben uns zum strategischen Hauptpartner für unsere Kunden in der Region gemacht", erklärte Rafael. "Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit mit Andersen Global und sind überzeugt, dass wir gemeinsam an der Expansion unserer globalen Präsenz arbeiten sowie unsere Dienstleistungsangebote verbessern können, da unsere Kunden von den Vorteilen und Ressourcen eines globalen Unternehmens profitieren."

"Central Law wird aufgrund unserer erweiterten Präsenz in Mittelamerika eine umfassende regionale und synergistische Abdeckung bieten", so Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. "Rafael und sein Team stellen höchste professionelle Standards unter Beweis, und ich bin überzeugt, dass wir zusammen an der Expansion der Plattform und den Fähigkeiten der Gruppe in dieser wichtigen Region arbeiten und sie in unsere globale Strategie integrieren können."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 159 Standorten präsent.

