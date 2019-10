Der Vizekanzler bezeichnet die Kritik von Friedrich Merz an Kanzlerin Merkel als "unangemessen". Seine Partei will er aber nicht erneut in eine Koalition mit der Union führen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der harten Kritik von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz in Schutz genommen. Der CDU-Politiker hatte das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet und vor allem Merkel als führungsschwach und untätig attackiert.

Vizekanzler Scholz bezeichnete das in der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag) als "unangemessen" gegenüber Merkel. "Und es spricht nicht für jemanden, wenn einfach faktenfrei rumgepöbelt wird", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Die aktuellen Personaldebatten in der Union wollte Scholz nicht bewerten. "Wir haben uns sehr ...

